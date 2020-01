Proiect educaţional “Crăciunul – o sărbătoare” la Liceul Tehnologic Al. Filipaşcu, Petrova Craciunul este sarbatoarea Nasterii Domnului, timp al bucuriilor, al pacii si al linistii sufletesti. Este o perioada in care primim si daruim iubire si caldura sufleteasca. Acest lucru se remarca si in entuziasmul cu care se fac pregatirile pentru aceasta sarbatoare. In cadrul proiectului educational „Craciunul – o sarbatoare", prescolarii grupei Curti din cadrul Liceului Tehnologic Alexandru Filipascu Petrova s-au pregatit in mod special pentru aceasta minunata sarbatoare care se apropie. Alaturi de parinti si de doamna educatoare au interpretat cu mare drag si cu mare bucurie „Viflaimul", vestind… Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

Sursa articol si foto: sighet-online.ro

