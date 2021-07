Proiect de parc tematic pentru rolleri, skateri şi autori de graffiti, proiect propus de o asociaţie la Braşov O asociatie din Brasov si-a propus realizarea a unui parc tematic care sa-i reuneasca, in premiera in Romania, pe amatorii de skateboard si patine pe role, dar si sa fie un spatiu de exprimare pentru cei care realizeaza graffiti, proiectul batand, insa, pasul pe loc, din cauza lipsei terenului necesar.



"Mi-as dori foarte mult ca acest concept sa fie implementat, pentru prima data in Romania, aici, la Brasov. Pe langa faptul ca ar atrage mai multi turisti, ar crea si niste facilitati interesante pentru cei din comunitatea locala. Ne-am gandit la construirea unui parc pentru skateri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

