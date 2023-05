Proiect de lege privind dezincriminarea posesiei de canabis pentru consum propriu Proiect de lege privind dezincriminarea posesiei de canabis pentru consum propriu Mai multi deputati au depus o initiativa legislativa de dezincriminare a posesiei de canabis pentru consum propriu, in limita a 3 grame. Propunerea legislativa prevede inlaturarea sanctiunilor penale (inchisoare, amenda penala) si inlocuirea acestora cu sanctiune contraventionala in cuantum cuprins intre 1.000 si 3.000 […] Articolul Proiect de lege privind dezincriminarea posesiei de canabis pentru consum propriu apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii partidului REPER Simina Tulbure, Oana Cambera, Cristina Rizea, Andrei Lupu si Daniel Toda au depus un proiect de lege care prevede dezincriminarea posesiei de canabis pentru consum propriu, in limita a 3 grame, potrivit unui comunicat al partidului.Propunerea legislativa prevede inlaturarea…

- Proiect: Inmatriculare si radiere online a autovehiculelor Inmatricularea si radierea autovehiculelor s-ar putea face online conform unui proiect de ordonanta care a fost pus in consultare publica, co-initiat de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii si Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit…

- O veste foarte buna pentru tinerii și iubitorii de sport din localitatea Bascov! Astazi, 24 aprilie, au fost semnate procesul verbal de predare a amplasamentului catre constructor și ordinul de incepere al lucrarilor pentru Investiția ,,MODERNIZARE BAZA SPORTIVA ȘI AMENAJARE TEREN SPORT” In Comuna Bascov,…

- Catalin Gherzan: Un alt proiect nastrușnic promovat de Raluca Turcan Proiectul de lege al Ralucai Turcan privind controalele poliției la domiciliul celor aflați in concediu medical este o inepție, considera Catalin Gherzan. „Este un alt proiect de lege nastrușnic care denota ce tip de liberalism promoveaza…

- Proiect PNRR pentru școala la Ratești Autoritațile din comuna Ratești au depus un proiect in PNRR pentru dotarea Școlii Gimnaziale ”Gheorghe I.I.C. Bratianu”, solicitarea de finanțare fiind inscrisa in cadrul Componentei C 15 – Educație. Demersul a fost facut in scopul dotarii cu materiale didactice,…

- Nicolae Georgescu, deputat PSD Argeș: Ma gandesc la propunerea de a relua compensarea cu 0,50 lei/litrul de carburant la pompa pentru a contracara efectul creșterii prețului la motorina Nicolae Georgescu, deputat PSD Argeș: Ma gandesc la propunerea de a relua compensarea cu 0,50 lei/litrul de carburant…

- Proiect: Drepturile de echipament vor putea fi acordate polițiștilor in bani pana in toamna In cațiva ani va exista un singur tip de echipament de serviciu pentru ofițeri și agenți de poliție, dar și articole noi pentru sezonul rece, iar drepturile in bani pentru echipament vor putea fi acordate acestora…

- Fost ministru al Educației, Daniel Funeriu, a comentat noile legi ale educației prezentate ieri de catre Ligia Deca. Acesta susține ca admiterea separata la liceu este o greșeala. Fost ministru al Educatiei Daniel Funeriu a afirmat, luni, 27 februarie, in emisiunea Proiect de Tara – Romania de la Prima…