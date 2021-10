Stiri pe aceeasi tema

- Proiect de lege: Certificat verde pentru mai multe categorii de personal Cseke Attila. Foto: Agerpres. Personalul din spitale, din Ministerul Sanatații, Institutul Național de Sanatate Publica, din Casa Naționala de Asigurari de Sanatate și instituțiile din subordine va fi obligat sa prezinte…

- Mai mulți senatori și deputați depun, joi, in Parlament, un proiect de Lege privind stabilirea unor masuri in domeniul sanitar, pe perioada starii de alerta, pentru personalul din cadrul unor unitați publice și private. Astfel, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatații, personalul din cadrul…

- Angajații din sistemul sanitar, public și privat, care sunt nevaccinați, vor fi obligați sa se testeze pe proprii bani. Proiect de lege Angajații din sistemul sanitar, public și privat, care sunt nevaccinați, vor fi obligați sa se testeze pe proprii bani. Proiect de lege In cursul zilei de joi, premierul…

- „In toata nebunia asta, ce mi se pare mai ingrozitor este senzatia asta ca oamenii au fost lasati de izbeliste de statul roman. Si cand spun de statul roman, nu mai spun de Klaus Iohannis si de Florin Citu. De data asta responsabilitatea merge mult mai adanc.In momentul in care incidenta in Bucuresti…

- Presiune crescuta pe seviciul de ambulanta din judetul Mehedinti Foto: Arhiva/ smurd.ro. Realizator: În sectiile ATI pentru adulti sunt acum peste o 1.300 de bolnavi si doar cinci locuri libere, însa numarul mare al infectarilor zilnice - aproape 11.000 ieri - sporeste presiunea pe unitatile…

- Ministerul Sanatatii a postat in transparenta decizionala un proiect de lege care prevede ca personalul din cadrul unitatilor sanitare cu paturi publice si private are obligatia sa prezinte un certificat digital al UE privind COVID-19, in vederea desfasurarii activitatii. Potrivit unui comunicat de…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate organizeaza, pentru a treia oara anul acesta, concurs pentru ocuparea posturilor de directori generali ai caselor județene de asigurari de sanatate. In 24 de județe nu s-a reușit pana acum ocuparea prin concurs a posturilor de conducere ale caselor de asigurari,…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, luni, ca a demarat, impreuna cu Ministerul Sanatatii, un proces "amplu" de analiza si consultare privind elaborarea unui noul model al contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor…