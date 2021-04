Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 pot beneficia, la cerere, de o zi libera, potrivit unei inițiative legislative depusa joi de deputații USR PLUS Oana Țoiu și Radu Molnar. Demersul vine in contextul in vicepremierul Dan Barna i-a reproșat miercuri primului ministru Florin Cițu eșecul…

- Marcel Ciolacu: „Dupa o serie de intalniri cu reprezentanții producatorilor romani, am decis depunerea unui proiect de lege prin care vom institui obligativitatea criteriului #verde la licitații, dupa model european, criteriu care puncteaza scaderea poluarii ca urmare a scurtarii distanțelor de transport.Pe…

- Deputatul liberal Mircea Rosca a anuntat, marti, ca a depus un amendament la Legea 76/2002, prin care toti lucratorii din domeniul turismului sa beneficieze de ajutor de la stat, in contextul afectarii acestui segment din pricina pandemiei. Pana acum, legea la care Rosca face referire, se…

- Campania de vaccinare anti-Covid-19 din Romania ar trebui sa tina cont de realitatile din teren si nu de aerele de privilegiati pe care le pot avea unii care lucreaza la stat sau care s-au obisnuit cu sistemul de pile si relatii prin care se baga in fata, declara la RFI co-presedintele USR PLUS Dacian…

- Deputatii "Pentru Moldova" propun implementarea unui nu proiect de lege privind finantarea institutiilor de invatamant . Declaratiile au fost facute de Reghina Apostolova si Elena Bacalu, in cadrul unui briefing de presa la Parlament.

- Socialiștii vor prezenta in Parlament un nou proiect de lege privind funcționalitatea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova in luna februarie. Anunțul a fost facut astazi in cadrul unui briefing de presa, la care au participat Vlad Batrancea, Bogdan Țirdea și Vasile Bolea. „Noi nu trebuie sa inventam…

- Deputații socialiști vor elabora un nou proiect de lege cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova, care va fi prezentat in Parlament. Despre aceasta deputații PSRM, Vlad Batrincea, Bogdan Țirdea și Vasile Bolea au declarat in cadrul unei conferințe de presa. „Vom elabora un…