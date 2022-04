Proiect ambitios depus in cadrul programului “Anghel Saligny”. Fagetul, Traian Vuia si Fardea, pas important pentru racordarea la gaz

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș va depune o solicitare de finanțare din programul Anghel Saligny pentru realizarea unei rețele de alimentare cu gaze naturale pentru o mare parte dintre localitațile din zona de centru a județului. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Distribuție Gaz Timiș Centru a solicitat…

- Etapa a 24-a a „Diviziei D” a avut de toate: surprize, rezultate normale, arbitraje cu „cantec”, goluri spectaculoase, dar si o… retragere de pe teren. Phoenix Buzias s-a impus cu 3-0 la Giarmata si are procentaj 100% la victorii in acest sezon de primavara. Fostul „divizionar A” Florin Nanu a reusit…

- Guvernul va aproba, miercuri, o ordonanta de urgenta pentru completarea Programului national de investitii „Anghel Saligny”, care prevede in principal suplimentarea fondurilor alocate cu 10 miliarde de lei, a anuntat ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, informeaza…

- 983.478 de lei primeste Scoala Gimnaziala “Anisoara Odeanu” din Lugoj, iar 756.740 de lei merg la Liceul Teoretic “Traian Vuia” din Faget. 1.391 de unitati de invatamant din intreaga tara vor beneficia de finantare in cadrul celui mai mare program de sprijinire a participarii la educatie din istoria…

- Mai bine de 12 ore au luptat pompierii si zeci de voluntari cu flacarile in zona localitatilor Dragsinesti, Hauzesti, dar si in preajma lacului Surduc. Incendiile au fost provocate de localnici, ramasi necunoscuti, care nu au supravegheat terenurile. Focul purtat de vant s-a extins si a pus in pericol…

- Primariile din zona asteapta cu sufletul la gura lista proiectelor care urmeaza sa fie finantate prin intermediul programului “Anghel Saligny”. Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a dat asigurari la o intalnire cu membrii Asociatiei Comunelor din Romania ca proiectele care urmeaza sa fie finantate…

- Pachete cu alimente, haine și jucarii au ajuns la o familie greu incercata din Șanovița. Reprezentanții Asociației Centrul Ortodox din Parohia Ortodoxa Romana „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj vor continua sa le acorde ajutor.

- In ultimele 24 de ore, la nivelul municipiului Lugoj au fost confirmate cu coronavirus peste 100 de persoane, iar rata de infectare in municipiu a crescut la 10,22 cazuri la mia de locuitori, dupa ce in urma cu doua zile a fost de 8,74, un record nedorit pe plan local. Conform datelor furnizate…