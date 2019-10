Stiri pe aceeasi tema

- Bomba atomica reprezinta ”o amenintare pentru omenire”, a declarat miercuri la Teheran ayatollahul Ali Khamenei. Liderul spiritual iranian reitereaza astfel pozitia conform careia fabricarea si utilizarea armei nucleare sunt contrare invataturilor islamului, relateaza Agerpres. ”Chiar daca am fi putut…

- Starea acordului nuclear semnat de Iran si marile puteri este foarte rea dupa ce SUA s-au retras din aceasta intelegere internationala, aflata in prezent la ''terapie intensiva'', a declarat miercuri Abbas Araghchi, adjunct al ministrului de externe iranian, potrivit dpa. ''Din…

- Iranul va începe de vineri sa dezvolte centrifuge care sa permita accelerarea procesului de îmbogațire a uraniului, a declarat președintele Hassan Rouhani, adaugând ca acest al treilea pas în sensul reducerii angajamentelor asumate de Teheran prin Acordul atomic va avea un "efect…

- Președintele iranian Hassan Rohani a exclus, marți, orice negocieri bilaterale cu Washingtonul și a avertizat ca Teheranul, așa cum a anunțat deja, va reduce in continuare din angajamentele in materie nucleara luate prin acordul internațional de la Viena, daca in urmatoarele doua zile nu are loc vreun…

- Presedintele iranian Hassan Rohani l-a avertizat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca Iranul va continua sa se distanteze fata de acordul nuclear din 2015 daca Europa nu isi respecta angajamente asumate, in cadrul unei conversatii telefonice care a avut loc sambata, potrivit unei informari…

- „Pentru Rusia, intoarcerea in G7 nu reprezinta un ideal", a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant de la Kremlin. Rusia a fost exclusa din acest format dupa anexarea regiunii ucrainene Crimeea, in anul 2014, la insistentele predecesorului lui Trump, Barack Obama. Donald Trump…

- ''Inteleg cum se desfasoara lucrurile in locuri unde stiinta si tehnologia se intrepatrund adesea cu sectorul militar'', a spus Rafael Grossi intr-un interviu acordat marti agentiei DPA. El s-a alaturat Ministerului de Externe argentinian in perioada tranzitiei la democratie din anii '80. Armata…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a anunțat ca Teheranul se pregatește sa procedeze la o a treia etapa in renunțarea la angajamentele luate prin acordul nuclear din 2015. «Noi», a spus ministrul citat, «am avertizat ca daca acordul nu este aplicat in intregime de catre parțile semnatare,…