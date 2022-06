Programul magazinelor din Capitală de Rusalii Rusaliile, cunoscute și drept Pogorarea (coborarea) Sfantului Duh, reprezinta una dintre cele mai vechi sarbatori creștine și cele mai importante pentru romani, praznuita la 50 de zile dupa Paște și la 10 zile dupa Inalțarea Domnului. In acest an, Rusaliile cad duminica – 12 iunie, iar Pogorarea Sfantului Duh – luni, 13 iunie, zi libera pentru romani, care se bucura de o minivacanța in aceste zile. In Capitala, magazinele au in general un program normal, cu excepția celor din mall-uri. Astfel, la Kaufland magazinele sunt deschise, intre orele 7.00 și 22.00, cu excepția celor aflate in mall-uri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

