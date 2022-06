Stiri pe aceeasi tema

- Programul lucrarilor la infrastructura rutiera din județul Argeș, in perioada 14 – 17.06.2022 Consiliul Județean Argeș informeaza participanții la traficul rutier ca, in perioada 14 – 17.06.2022, va efectua, prin Regia Autonoma Județeana de Drumuri și terți in baza contractului de administrare, urmatoarele…

- Programul lucrarilor la infrastructura rutiera din județul Argeș, in perioada 6.06 – 10.06.2022 Consiliul Județean Argeș informeaza participanții la traficul rutier ca, in perioada 6.06 – 10.06.2022, va efectua, prin Regia Autonoma Județeana de Drumuri și terți in baza contractului de administrare,…

- COMUNICAT DE PRESA privind programul lucrarilor la infrastructura rutiera din Județul Dambovița, in perioada 6 – 10.06.2022 Consiliul Judetean Dambovita informeaza participantii la traficul rutier ca, in perioada Post-ul CJD informeaza participantii la traficul cu privire la lucrarile la infrastructura…

- CJ Dambovița anunța programul lucrarilor la infrastructura rutiera in perioada 16 mai - 20 mai 2022 The post CJ Dambovița anunța programul lucrarilor la infrastructura rutiera in perioada 16 mai – 20 mai 2022 first appeared on Partener TV .

- Noaptea Muzeelor in judetul Dambovita, Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, organizeaza sambata, 14 mai The post Noaptea Muzeelor in judetul Dambovita first appeared on Partener TV .

- VEZI UNDE SE LUCREAZA la infrastructura rutiera județeana in perioada 09 - 13.05.2022 The post VEZI UNDE SE LUCREAZA la infrastructura rutiera județeana in perioada 09 – 13.05.2022 first appeared on Partener TV .

- Programul lucrarilor la infrastructura rutiera din județul Argeș, in perioada 02.05 – 06.05.2022: Consiliul Județean Argeș informeaza participanții la traficul rutier ca, in perioada 02.05 – 06.05.2022, va efectua, prin Regia Autonoma Județeana de Drumuri și terți in baza contractului de administrare,…

- This Content Is Only For SubscribersPlease subscribe to unlock this content. Enter your email to get access.Subscribe to unlockYour email address is 100% safe from spam!I consent to processing of my data according to Terms of Use & Privacy Policy The post Consiliul Județean Dambovița anunța finalizarea…