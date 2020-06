Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.000 de companii au obținut finantare prin platforma IMM Invest, a anunțat joi ministrul Finantelor, Florin Citu, spunand ca programul functioneaza „foarte bine”. „Am eliminat cateva bariere acum cateva saptamani, am aprobat ordonanta de urgenta, astazi venim cu hotararea de Guvern pentru aprobarea…

- ARB: Prin programul IMM Invest, bancile au primit intr-o saptamana cereri de credite pe care le-ar fi primit in decursul a 6 luni Bancile au primit in programul IMM Invest, intr-o saptamana, cereri pe care altfel le primeau de la IMM-uri in decursul a 6 luni, a afirmat, vineri, presedintele Consiliului…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a vorbit, vineri, dupa intalnirea cu reprezentanții Asociației Romane a Bancilor, despre parteneriatul cu bancile pentru susținerea economiei.Citește și: DECIZIE Inmormantarile trebuie anunțate cu o zi inainte. In caz contrar, primariile vor suporta consecințele…

- La Camera Deputatilor, parlamentarii au modificat programul IMM Invest, prin dublarea plafonului total al garantiilor care pot fi acordate de stat, ce ar urma sa ajunga astfel la 30 de miliarde de lei. A fost impus si un termen limita de 14 zile pentru decizia de acordare a finantarii. Ministrul de…

- Site-ul IMM INVEST a fost refacut, anunța, luni, pe pagina sa de Facebook, ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, care subliniaza inca o data faptul ca platforma nu funcționeaza dupa principiul „primul venit, primul servit”. „Site-ul IMM INVEST a fost refacut. Exista un risc. Acțiunile PSD și ale…

- Ministrul finanțelor, Florin Cițu, ar urma sa anunțe astazi data și ora la care aplicația IMM Invest va redeveni funcționala, potrivit directorului general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Dumitru Nancu. Platforma dedicata Intreprinderilor Mici și Mijlocii s-a blocat inca…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, anunța ca azi va fi lansat programul IMM Invest, un program de finanțare a micilor afaceri, fara dobanda, care va funcționa pe intreg parcursul anului, fiind data de la stat suma de 15 miliarde de lei. Cițu a punctat astfel ca Executivul intra in faza a II-a de repornire…

