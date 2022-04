Spre deosebire de majoritatea concurenților sai, prestigiosul producator din Italia continua sa dezvolte motorul termic in timp ce desfașoara și o gama electrica. Dupa patru decenii mai mult sau mai puțin haotice, brandul de lux al grupului Stellantis și-a recapatat ambiția, dovada fiind vanzarile sale totale la nivel mondial in 2021 (24.269 de unitați), in […] The post Programul „Fulger”, renașterea Maserati first appeared on Ziarul National .