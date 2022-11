Programul de circulație al STP SA pentru intervalul 30.11.2022-02.12.2022 în Zona Metropolitană Alba Iulia COMUNICAT DE PRESA Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport pentru intervalul 30.11.2022-02.12.2022 dupa cum urmeaza: - in data de 30 noiembrie 2022 (Ziua Sf. Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei) – program de duminica; - in data de 1 Decembrie 2022 ( Ziua Naționala a Romaniei) – program de duminica; - in data de 2 decembrie 2022 – programul de transport al unei zile lucratoare din perioada vacanței școlare. Programul de circulație al autobuzelor care transporta angajații societaților comerciale va fi adaptat in funcție de programul de lucru comunicat… Citeste articolul mai departe pe albaiulianul.ro…

