- Turul ghidat ramane și in acest an activitatea centrala a Zilei Porților Deschise, vizitatorii putand afla cum sunt produse anvelopele Continental, de la amestecarea cauciucului și pana la ultimele verificari inainte de livrarea catre clienții finali. Pentru pasionații de mașini, angajații…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, reaminteste detalii despre Programul „Vouchere de Vacanta”, prin care statul acorda sprijin turismului romanesc. „Un nou angajament important asumat de PSD devine realitate – voucherele de vacanta. Acordarea și utilizarea lor inseamna un sprijin extraordinar pentru…

- In anul 2018 sunt alocate 15 milioane de lei pentru programul de activitati destinate reintegrarii tarii. Documentul a fost aprobat recent de Guvern si este finantat din bugetul de stat. Declaratia a fost facuta de vicepremierul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, in cadrul emisiunii „Punctul pe azi”…

- Guvernul urmeaza sa decida astazi si alocarea a peste 15 milioane de lei pentru actiuni de reintegrare a tarii. Potrivit proiectului, cele opt scoli cu predare in limba romana din stanga Nistrului vor primi 2,8 milioane de lei, cei mai multi bani fiind destinati pentru reparatii.

- Sindicatele care reprezinta peste doua milioane de angajati in serviciile publice din Germania au ajuns la un acord cu autoritatile federale si locale privind majorarea salariilor cu aproximativ 7,5% in urmatorii doi ani si jumatate, dupa trei runde de negocieri. Astfel, sunt evitate noi greve…

- Autoritațile vor sa evite in acest fel noi greve in domeniul transportului public, al asistentei sociale, al ingrijirii sanatatii si in administratie. Sindicatele care reprezintă peste două milioane de angajaţi în serviciile publice din Germania au ajuns la un acord cu autorităţile…

- Guvernul a adoptat miercuri o hotarare prin care bugetul MAI a fost suplimentat cu 30 de milioane de lei pentru achizitionarea a 550 de autovehicule de catre Politia Romana si Politia de Frontiera, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern de astazi a fost aprobata…

- MAI a demarat procedura de licitatie pentru achizitia mai multor autovehicule, intre care masini de politie, de interventie si de patrulare, autobuze, motociclete si autoutilitare, valoarea totala a investitiei fiind de peste 100 de milioane de lei. „Ministerul Afacerilor Interne a inceput…