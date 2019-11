Stiri pe aceeasi tema

- "Am pregatit, in același timp, mai multe proiecte, pe care viitorul guvern sa le poata adopta. Voi menționa cateva dintre aceste masuri cu caracter social. Am convingerea ca oamenii trebuie sa fie corect platiți pentru munca lor. In Guvernarea PSD am crescut succesiv salariul de baza minim brut pe…

- "In traducere libera: vor modifica Legea salarizarii pentru a reduce salariile bugetarilor, zic ei, la nivelul celor din privat. Adica exact ce anunțau: taieri de salarii, taieri de vouchere de vacanța, taieri de bonusuri și sporuri, taieri de salarii. Ce nu spun ei e ca media salariilor din privat…

- "Astazi, la Fetești, Țandarei și Slobozia, oamenii ne-au cerut sa nu ii lasam pe Iohannis și ai lui sa aduca dezastrul in țara noastra. Romanii au nevoie de un președinte care simte romanește, iubește oamenii și caruia ii pasa de fiecare roman, mai presus de orice. Și cetațenii din Ialomița o sprijina…

- "Sa va spun de ce nu va trece moțiunea: 1. Niciun partid din opoziție nu vrea sa vina la guvernare! Ar fi o misiune imposibila sa obțina cea mai mare creștere economica din UE, sa duca șomajul mai jos de 3%, sa creasca salariul mediu net la peste 44%, iar pe cel minim net cu 41%, sa creasca…

- ”Noi chiar am crezut ca semnatarii motiunii vor sa dea jos Guvernul cat mai repede, asa ca le-am propus ca votarea sa fie sambata. PNL chiar isi doreste ca sambata sa fie zi lucratoare pentru toata lumea, deci nu vad de ce ar avea o problema. Dar toti acesti ipocriti evita sa urgenteze votul pe care…

- "O sa propun alti trei, tot de la ALDE, nu o sa poata sa excluda toata organizatia. Eu cred ca domnul Tariceanu va analiza foarte bine acest lucru, este clar ca nu avut o decizie care sa intruneasca unanimitate in cadrul ALDE, vedem din ce in ce mai multi membri ALDE care sustin cooperarea si acest…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a afirmat ca in cazul in care Parlamentul nu va aproba noua configurație a cabinetului Dancila, Guvernul va veni cu o noua varianta, ”pana convingem Parlamentul ca țara trebuie totuși sa fie guvernata”. ”Vom merge saptamana viitoare in Parlament sa cerem votul…

- Secretarul general PSD Mihai Fifor susține sambata, pe Facebook, ca Congresul care a avut loc astazi a reafirmat puterea și energia PSD, a reafirmat increderea și susținerea totala de care se bucura Viorica Dancila in interiorul partidului.Liberalii plang dupa Birchall: vicepreședinte PNL…