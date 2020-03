Stiri pe aceeasi tema

- Administratorii Domeniului Schiabil Șureanu din județul Alba, au anunțat finalul sezonului, in ciuda zapezii abundente de pe partii, situație unica in Romania. Motivul este lipsa clienților speriați de coronavirus. Aceștia au postat un anunț pe pagina lor de Facebook. ”Chiar daca zapada inunda partiile…

- In actualul context generat de Coronavirus, nevoia de a lucra de acasa și de intalniri virtuale crește rapid. Obiectivul Cisco este de a ne ajuta clienții și angajații acestora sa ramana conectați și eficienți. In ultimele saptamani, versiunea gratuita a Webex, platforma de colaborare a Cisco a fost…

- In urma analizei celor mai recente recomandari și masuri formulate de autoritațile naționale și locale, Compania de Librarii București a intocmit un plan de masuri armonizat cu situația creata in capitala ca urmare a epidemiei de coronavirus. Astfel, o parte dintre cele 43 de librarii au fost inchise…

- Jerry’s Pizza, unul dintre cei mai mari jucatori pe segmentul food delivery și take-away din Romania, a sarbatorit in premiera pe piața locala Ziua Internationala a Pizzei, pe 9 februarie. Evenimentul a fost marcat de Jerry’s Pizza cu faimoasa lor pizza-desert - pizzertul, care a fost oferita gratuit…

- Persoanele cu datorii neachitate de 90 de zile și cele care au datorii peste valoarea tuturor bunurilor aflate in proprietate vor beneficia de consiliere gratuita din partea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), pentru dosarul de insolventa. Consumatorii cu datorii neachitate…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor ofera consiliere gratuita și indrumare de specialitate persoanelor care au datorii atat de mari, incat valoarea lor totala depașește valoarea tuturor bunurilor aflate in proprietate, precum și persoanelor fara alte surse de venit și cu o situație…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, spune ca parcarea din subteranul Bulevardului Decebal va fi gata nu peste un an si ceva - asa cum prevede proiectul - ci in cel mult 6 luni. "Noi ne-am propus sa fie gata in aceasta vara. Sigur, daca se inrautateste vremea, ceva intarzieri am putea avea,…

- Lantul de restaurante canadian Tim Hortons a fost criticat pentru faptul ca a promis cuplului princiar britanic Harry si Meghan ca daca se vor muta in Canada vor avea asigurata cafeaua gratuit pe viata, potrivit News.ro.Retailerul a publicat miercuri pe Twitter un mesaj care a devenit viral.…