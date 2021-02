Stiri pe aceeasi tema

- Derularea proiectelor de promovare a francofoniei in comunitate este sprijinita la Suceava de catre Centrul de Reușita al Universitații "Ștefan cel Mare", Biroul Francez și Asociația Alianța Franceza din Suceava.Centrul de Reușita Universitara (CRU) din cadrul Universitații ...

- Pe parcursul saptamanii trecute au fost secvențiate in cadrul laboratorului de Metagenomica și Biologie Moleculara al Universitații "Ștefan cel Mare" din Suceava 47 de probe recoltate de la pacienți depistați pozitivi cu SARS-CoV-2, proveniți din județele Timiș, Caraș Severin, ...

- Continua sa creasca numarul infectarilor cu tulpina britanica a coronavirusului, care este mai contagioasa. Pana acum sunt 64 de cazuri; cele mai recente patru imbolnaviri au fost confirmate in judetul Botosani, iar pentru o persoana inca se investigheaza, fiind vorba de o tulpina cu origine necunoscuta.…

- Probele de virus SARS-CoV-2 verificate pana la aceasta ora in procesul de secvențiere din cadrul laboratoarelor Universitații "Ștefan cel Mare" din Suceava nu au confirmat prezența unei tulpini agresive de SARS-CoV-2 provenite din Marea Britanie. Responsabilii procesului de secvențiere ...

- Sute de cadouri si obiecte de imbracaminte/incaltaminte au ajuns in comunitatile sarace din judetul Suceava, cu sprijinul voluntarilor Institutului Bucovina, studenti la specializarea Asistenta Sociala din cadrul USV 6 voluntari de la specializarea Asistenta Sociala din cadrul Universitatii "Stefan…

- Mai mulți studenți de la specializarea Asistența Sociala din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare" Suceava au sprijinit in ultimele luni implementarea unor proiecte de incluziune sociala, inițiate de Institutul Bucovina in comunitațile sarace din județ, facand voluntariat. Prin aceste ...

- Cea de a IX-a ediție a Conferinței Internaționale "Student in Bucovina", organizata de Facultatea de Inginerie Alimentara din cadrul Universitații „Stefan cel Mare" din Suceava, se va desfașura vineri, 18 decembrie, in format on line, sub egida Ministerului Educației ...

- Prof.univ.dr.ing. Radu Pentiuc va candida pentru un mandat de senator, fiind pe locul al treilea pe lista PNL Suceava pentru Senatul Romaniei la alegerile din data de 6 decembrie Profesorul universitar doctor inginer Radu Pentiuc, din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare" Suceava, ...