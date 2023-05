Stiri pe aceeasi tema

- „„Strazi deschise” aduce un nou weekend pietonal in Bucuresti, cu spectacole de teatru, numere de acrobatie si ateliere intre 20 si 21 mai, pe Calea Victoriei. Pentru prima data la acest eveniment „Festivalul luminii” organizat de Cercetasii Romaniei va aprinde sambata peste 5000 de lumini.

- Spectacole de teatru pentru copii, ateliere interactive și expoziții se afla in programul celui de-al doilea weekend al evenimentului „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana”, a transmis Primaria Capitalei.

- Weekendurile pietonale din cadrul evenimentului outdoor „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana” continua cu o serie de activitați artistice și educaționale atractive pentru publicul de toate varstele.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta primul week-end al celui mai popular eveniment outdoor din Bucuresti, “Strazi deschise-promenada urbana”, aflat in al treilea an de organizare, care va avea loc in fiecare weekend pana in 8 octombrie.”Strazi deschise e o initiativa a unui ONG pe care municipalitate…

- Evenimentul in aer liber din Capitala "Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana", revine. Acesta va avea loc in perioada 29 aprilie si 8 octombrie 2023. Mai exact, un nou sezon va incepe in weekendul 29-30 aprilie 2023 pe Calea Victoriei. Anul acesta, in premiera, se vor inchide și pistele de biciclete.

- Evenimentul outdoor din Capitala „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana”, care va avea loc in perioada 29 aprilie si 8 octombrie, revine cu un nou sezon ce incepe in weekendul 29-30 aprilie 2023 pe Calea Victoriei. In premiera, se inchid și pistele de biciclete.Evenimentul propune bucurestenilor…

- Din 29 aprilie si pana pe 8 octombrie strazile din centrul orasului vor deveni zone exclusiv pietonale si vor gazdui numeroase evenimente artistice si educationale, realizate in colaborare cu teatre, institutii culturale, operatori independenti si artisti.Potrivit edilului general al Capitalei, in primul…

