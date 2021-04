Stiri pe aceeasi tema

- ADVERTORIAL. Incepand din 2 aprilie 2021, programul de funcționare al Iulius Town Timișoara va fi in intervalul orar 09.00 – 18.00, de luni pana joi, și intre orele 08.00 și 18.00, vineri, sambata și duminica. Excepție face hypermarketul Auchan, care va fi deschis intreaga saptamana intre orele 07.00…

- Spania pregateste plajele pentru turistii straini care vor sa-si petreaca vacanta de Paste la Marea Mediterana. Si asta pentru ca in Saptamana Sfanta vor fi restrictii de circulatie intre comunitatile autonome.

- Restricții din ce in ce mai dure , pentru a opri ceea ce autoritatile din Ungaria considera a fi al treilea val al pandemiei de COVID-19, relateaza agentia EFE. Scolile, gradinitele si magazinele neesentiale sunt inchise in Ungaria incepand de luni, 8 martie 2021 The post Interdictia de circulatie nocturna,…

- Timișoara, 8 martie 2021: Siguranța și sanatatea este prioritatea noastra, a tuturor. Odata cu implementarea noilor masuri de combatere a pandemiei in Timișoara, Iulius Town iși actualizeaza programul, astfel: de luni pana vineri va funcționa in intervalul orar 10.00-20.00, iar in zilele de sambata…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca institutia pe care o conduce a propus ca masca de protectie sa fie purtata de elevi pana si de la locul unde se desfasoara orele de sport, dar in timpul orelor de educatie fizica, masca sa nu fie obligatorie. Aceasta propunere va fi discutata saptamana…

- ADVETORIAL. Entuziasmul intoarcerii in banci, emoția revederii colegilor și nerabdarea de a aștepta din nou recreația. Sunt trairile elevilor care se pregatesc pentru intoarcerea la școala, dupa o perioada lunga de cursuri online. Un refresh al garderobei, incalțari de sezon și o varietate de rechizite…

- Miercuri, 06 ianuarie a.c., la nivelul județului Argeș vor avea loc mai multe manifestari religioase prilejuite de sarbatorirea Botezului Domnului Iisus Hristos (Boboteaza). Atat pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, cat și pentru respectarea normelor legale in vigoare cu scopul de a preveni…

- Jandarmi din cadrul Gruparii Mobile "Tomisldquo; si ai Inspectoratului Judetean vor asigura masuri de ordine publica si siguranta participantilor. Miercuri, 06 ianuarie a.c., incepand cu ora 08.00, peste 250 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile "Tomisldquo; si ai Inspectoratului Judetean vor asigura…