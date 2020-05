Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi in general instabila, iar valorile termice se vor menține mai coborate decat cele normale pentru aceasta data din an, conform datelor de la ANM.Temporar innorarile vor fi accentuate si mai ales din a doua parte a zilei, in majoritatea regiunilor vor fi perioade in care se vor semnala averse,…

- PROGNOZA METEO MARTI Vremea va fi in general instabila, iar valorile termice se vor menține mai coborate decat cele normale pentru aceasta data. Temporar innorarile vor fi accentuate in majoritatea regiunilor, unde vor fi perioade in care se vor semnala averse, descarcari electrice, intensificari…

- La noapte, in țara, vremea va fi rece pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in primele ore ale nopții in est, sud-est și la munte, iar spre sfarșitul intervalului cu precadere in nord-vest și in centru, unde pe arii restranse trecator va…

- Conform prognozei de specialitate, in intervalul 20 mai, ora 10:00 - 21 mai, ora 8:00, in Capitala, cerul, variabil, va avea innorari mai accentuate spre seara si noaptea, cand vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin descarcari electrice, intensificari ale…

- Prognoza meteo ANM anunța vești proaste pentru romani in starea de alerta. Conform meteorologilor vremea se strica serios in cea mai mare parte din Romania in zilele urmatoare. Astfel, temeperaturile scad și cu 10 grade in anumite zone, fața de caldura din zilele trecute. Mai mult, se vor inregistra…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi variabil, dar se va innora treptat in regiunile vestice, unde izolat vor fi ploi de scurta durata. Vantul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor incadra intre -1 și 11 grade, mai scazute in depresiunile din estul Transilvaniei, pana in jurul a…

- PROGNOZA METEO MIERCURI IN ȚARAVremea se va ameliora sub aspectul precipitatiilor și al intensificarilor de vant, iar valorile termice, in special cele nocturne, se vor situa ușor sub cele normale la aceasta data in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare…

- Meteorologii anunta ca vremea va deveni in general frumoasa, dar va fi rece pentru aceasta data, mai ales dimineața. In Bucuresti, vremea va fi frumoasa, dar rece dimineața. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 10 grade,…