- Vremea se raceste accentuat in urmatoarele zile. Temperaturile scazute sunt aduse de un val de aer polar care loveste tara noastra. Meteorologii anunta ninsori in est si partial in centru si mai ales ploi in sud.

- Meteorologii anunța temperaturi mai calde decat normalul perioadei pentru ziua de sambata, 27 noiembrie 2021. Temperaturile maxime vor urca de la 5 grade Celsius in estul Transilvaniei, pana la 16…17 grade in sudul Munteniei si al Dobrogei. Totodata, temperaturile minime vor fi cuprinse, in general,…

- Un val de ploi loveste Romania in urmatoarele zile, insa temperaturile vor fi usor mai ridicate decat cele specifice datei din calendar. Marti, 23 noiembrie, vremea se raceste usor in majoritatea regiunilor. La munte se vor semnala precipitatii mixte.

- Meteorologii anunța ca astazi vremea va fi deosebit de rece, iar valorile termice inregistrate vor fi negative in majoritatea zonelor țarii. Pe timpul zilei, temperaturile se vor incadra in cele normale pentru aceasta perioada.

- Toamna se apropie treptat de final, alerta ANM recenta dezvaluind ca Romania se pregatește de venirea gerului. Meteorologii au anunțat temperaturi la limita inghețului incepand de saptamana urmatoare, in mai multe regiuni ale țarii. Iata cum va fi vremea la finalul lunii octombrie. Prognoza meteo ANM…

- Un ciclon mediteranean va lovi puternic Romania in urmatoarele zile si va aduce precipitatii abundente, dar si temperaturi scazute. Vremea ramane in continuare neobisnuit de rece. In centru, in sud si in sud-est ploua pe arii extinse, iar la munte se anunta ninsori si lapovita. Marti, 12 octombrie,…

- Meteorologii anunța ca vremea ramane deosebit de rece astazi, iar valorile termice inregistrate in majoritatea zonelor vor fi mai scazute decat temperaturile specifice acestei perioade din an.

- Vremea se schimba brusc in Romania, dupa ce prognoza meteo pentru 8-9 octombrie 2021 anunța ca țara se va confrunta cu un val de frig. Deși ne aflam in plin sezon de toamna, unele regiuni vor fi afectate chiar și de ninsori, conform anunțului transmis de catre meteorologii ANM. Temperaturile din mai…