Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul va aduce temperaturi apropiate de cele normale perioadei, in majoritatea regiunilor. Excepție face nord-estul țarii, unde va fi mai frig. Prognoza meteo pentru saptamana 28.11.2022 – 05.12.2022 Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, in cea mai…

- Astazi in vestul, centrul si nord-vestul tarii va ploua slab, iar valorile termice vor fi intr-o scadere ușoara fața de ieri. Vantul va sufla moderat, cu unele intensificari in sud-vestul tarii. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 12 grade, cu cele mai ridicate valori in zona Dobrogei. La…

- Meteorologii au anuntat prognoza pentru perioada 21 noiembrie - 4 decembrie. ANM anunta valori termice in jurul normelor climatologice in prima zi, urmand a se ajunge la o vreme calda pentru aceasta data pe 23 noiembrie, cand la nivelul regiunii, sunt estimate maxime de 13...14 grade. In perioada 24…

- Vremea va fi mai calda decat normalul pentru aceasta perioada, se arata in prognoza pe patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 10-17 octombrie Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, in majoritatea regiunilor,…

- Meteorologii anunța valori termice mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada in urmatoarele patru saptamani. Saptamana 10– 17.10 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va avea o tendința…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza pentru perioada 26 septembrie- 9 octombrie. In prima saptamana, valorile termice se vor situa in jurul normelor, astfel, temperaturile maxime medii se vor incadra intre 20 si 24 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi in zilele de 30 septembrie…

- VREMEA in octombrie: temperaturi maxime și precipitații in a doua luna de toamna. Prognoza pe patru saptamani Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pe patru saptamani. Pana in 24 octombrie, cel mai mult va ploua in nord-vest, vest și centru. Temperaturile vor fi ușor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea in intervalul 26 septembrie – 9 octombrie, in fiecare regiune: BANAT In prima saptamana, valorile termice se vor situa in jurul normelor, astfel temperaturile maxime medii se vor incadra…