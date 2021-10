Prognoza meteo pentru luna octombrie: vremea se răcește, ploile pun stăpânire pe țară Meteorologii spun ca in octombrie temperaturile vor fi in scadere și uneori vor fi sub valorile normale din a doua luna de toamna. Specialiștii mai anunța ca va ploua in numeroase regiuni ale țarii, dar cantitațile de apa nu vor depași limitele normale pentru mijlocul toamnei. In saptamana 4 octombrie-11 octombrie, valorile termice se vor situa in general in jurul celor specifice pentru aceasta perioada, in toate regiunile, posibil ușor mai coborate in extremitatea de est a țarii. In ceea ce privește precipitațiile va ploua mai mult in jumatatea nord-vestica a țarii, iar in rest cantitațile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

