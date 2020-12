Prognoza meteo pe următoarele 4 săptămâni: Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei luni, conform prognozei pana pe 4 ianuarie. Cantitațile de precipitații vor fi excedentare in primele doua saptamani de prognoza, cu precadere in regiunile extracarpatice. ANM a emis vineri prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Saptamana 7 - 14 decembrie 2020 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada, in cea mai mare marte a țarii, dar mai ales in sud-estul extrem și in regiunile vestice, nord-vestice și centrale. Regimul pluviometric va fi excedentar in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

