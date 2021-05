Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile cresc de la o zi la alta și vor ajunge, saptamana viitoare, la 29 de grade C in mai multe regiuni ale țarii, potrivit prognozei pentru urmatoarele doua saptamani, realizate de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). In Banat, in prima saptamana a intervalului de prognoza,…

- Regimul termic va continua sa fie oscilant in urmatoarele doua saptamani (19 aprilie - 2 mai), cu perioade in care vremea se va incalzi dar si cu intervale in care valorile termice maxime vor scadea chiar si cu zece grade, in timp ce probabilitatea de aparitie a ploilor va ramane ridicata atat spre…

- Vremea va fi rece și vor fi ploi in aproape in toata țara, informeaza MeteoRomania , site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni, 5 aprilie, prognoza pentru perioada 5-18 aprilie, in funcție de fiecare regiune. Banat – Vremea se va raci astfel…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța ca in urmatoarele doua saptamani temperaturile maxime vor depași 20 de grade, dar acestea vor alterna cu perioade mai reci, de 12-15 grade. In Banat, in prima parte a intervalului, vremea va fi in incalzire treptata, astfel ca temperatura aerului…

- Cat mai dureaza vremea rea. Meteorologii au facut prognoza pentru urmatoarea perioada. Dupa inca cinci zile de ninsori și ploi, temperaturile cresc in toata țara pana la 16 grade. Vremea rece se va menține pana in 27 martie, in toata țara fiind estimate temperaturi de la -9 grade la -2 grade, ploi și…

- In Banat, la inceputul primei saptamani, valorile termice diurne vor fi in crestere treptata, astfel ca in perioada 3 – 5 martie vremea va fi calda, cu maxime medii de 14 – 16 grade, apoi se va raci brusc, iar media temperaturilor diurne se va situa in jurul a 6-7 grade, in intervalul 6 – 8 martie.…

- Valorile termice vor inregistra o creștere pana pe 6 martie, urmand temperaturi de 14 – 16 grade, dupa care vremea se va raci brusc, timp de trei – patru zile, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie pe patru saptamani, preluata de Hotnews. La inceputul primei saptamani valorile…