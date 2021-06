Prognoza meteo București: Vreme rece, cu temperaturi maxime în jur de 15 grade Agenția Naționala de Meteorologie a anunțat prognoza speciala pentru București, valabila pana miercuri. Conform specialiștilor, in Capitala temperaturile vor fi mai reci fața de normalul acestei perioade. Cerul va fi noros, temporar va ploua și se vor inregistra cantitați de apa, in general, de 20…25 l/mp. Vantul va sufla slab și moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 15 grade, iar cea minima va fi de 9…10 grade. The post Prognoza meteo București: Vreme rece, cu temperaturi maxime in jur de 15 grade appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

