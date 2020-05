Prognoza meteo: Astăzi plouă în toată țara - Iată ce se va întâmpla în următoarele zile CHIȘINAU, 7 mai – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi va ploua in toate regiunile țarii. Precipitațiile nu vor fi insoțite de descarcari electrice. Pe parcursul zilei se așteapta maxime de 13 grade Celsius in nordul țarii, de 14 grade in centrul republicii și de 15 grade in raioanele sudice. Cerul va fi noros, iar vantul va sufla slab din nord. Presiunea atmosferica va fi normala. © Photo : SHSPrognoza meteo pentru urmatoarele 7 zile meteo pentru urmatoarele 7 zile De vineri, vremea se incalzește treptat, iar in weekend maxima va fi de 23 grade Celsius in nordul țarii, de 24 grade in centrul… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 5 mai - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi și in urmatoarele zile va ploua in toate regiunile țarii. Precipitațiile vor fi insoțite de descarcari electrice. Pe parcursul zilei se așteapta maxime de 20 de grade Celsius in nordul țarii, de 21 de grade in…

- CHIȘINAU, 3 mai – Sputnik. Maximele termie diurne vor oscila intra +18..+21 de grade Celsius in nordul Republicii Moldova, +19..+22 – la centru și +2-..+23 de grade Celsius in raioanele de sud ale țarii. © Photo : Serviciul Hidrometeorologic de Stat Prognoza meteo 3 mai 2020 Meteorologii anunța…

- CHIȘINAU, 1 mai - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ploi cu descarcari electrice de astazi pana luni. Astazi valorile termice vor fi generoase, maximele vor ajunge la +20..+23 de grade Celsius in nordul țarii, +21..+24 – in centru și +22..+25 de grade Celsius in raioanele…

- CHIȘINAU, 27 apr – Sputnik. Maximele termice ale aerului vor fi astazi de 15..18 grade Celsius in nord, 16..19 grade in centru și, tradițional, cu vreo doua-trei grade mai ridicate in sud: 18..20 de grade. Meteorologii prevad pe parcursul zilei cer parțial acoperit de nori și un Soare darnic.…

- CHIȘINAU, 25 apr – Sputnik. Ziua de astazi se anunța a fi incantatoare. Cerul va fi parțial acoperit de nori, Soarele va fi generos, astfel incat maximele termice vor urca impresionant. © Sputnik / Eleonora LisnicUn strop de bucurie: Au revenit in Moldova și s-au apucat sa-și repare casele – Video…

- CHIȘINAU, 24 apr. – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi care vor varia intre 15 și 18 grade Celsius in nordul țarii, intre 16 și 19 grade in centrul și intre 17 și 20 de grade in raioanele de sud. © Photo : Serviciul Hidrometeorologic de StatPrognoza meteo pentru urmatoarele…

- CHIȘINAU, 21 apr – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi, 21 aprilie, temperaturi care vor varia intre 12 și 15 grade Celsius in nordul țarii, intre 13 și 16 grade in centrul republicii și intre 14 și 17 grade in raioanele din sud. © Photo : SHSPrognoza meteo pentru urmatoarele 7 zile Cerul…

- CHIȘINAU, 16 apr – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța pe site-ul sau timp frumos pentru maine, cu valori termice generoase, de pana la +22 de grade, fara precipitații și cu cer preponderent senin. Vineri va fi și mai cald decat astazi, maximele vor atinge gradația de +25 de…