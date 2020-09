Stiri pe aceeasi tema

- La noapte, in tara, in nordul, centrul și estul țarii, precum și la munte vor fi innorari in general persistente și intervale in care local va ploua, iar indeosebi prin acumulare cantitațile de apa vor depașii 20...25 l/mp și izolat 30 l/mp. In restul teritoriului innorarile vor fi temporare, iar…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi in continuare calda. Temperaturile maxime se vor incadra intre 22 de grade in nordul litoralului și 32 de grade in Lunca Dunarii.Vineri, 25 septembrie 2020, vremea se mentine calda. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate și vor fi averse și descarcari…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi calduroasa in sudul si estul tarii. Temperaturile maxime se vor incadra intre 20 și 35 de grade Celsius. In Bucuresti, vremea se va menține calduroasa, cu disconfort termic ridicat dupa-amiaza.Miercuri, 2 septembrie 2020, temperaturile din vestul, nordul si centrul…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi calduroasa dupa-amiaza in sudul, estul si in centrul tarii. In jumatatea de vest a Romaniei, precum si in zonele montane si submontane va ploua mai ales spre seara si noaptea.Marți, 18 august 2020, vremea se va menține in general instabila in zonele montane și in…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a tarii, insa dupa amiaza vor fi averse in mai multe regiuni din tara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 24 si 34 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa intre 10 si 20 de grade Celsius.Joi, 13 august 2020, vremea va…

- Vremea se va menține calduroasa dupa-amiaza in cea mai mare parte a țarii, anunța meteorologii. Potrvit ANM, in regiunile sudice și estice vremea va fi caniculara și se vor inregistra temperaturi maxime de 34-37 de grade Celsius, iar vantul va prezenta intensificari temporare, cu viteze la rafala, in…

- Urmeaza trei zile de foc! Temperatura aerului va trece de 37 de grade. Ne asteapta trei zile de canicula, cu maxime de 37 de grade, atat in Capitala, cat si in sudul si estul tarii, arata o informare meteo emisa joi dimineata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Meteorologii au publicat…

- Meteorologii anunta ca vremea se va incalzi ușor in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 20 și 30 de grade Celsius. Marti, 14 iulie 2020, vremea va fi in general frumoasa si se va incalzi in mare parte din tara, iar vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari…