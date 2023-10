Prognoza Accuweather: Vom avea zăpadă de Crăciun, în România Specialiștii in meteorologie de la AccuWeather au revizuit prognoza meteo și se pare ca vremea de Craciun va aduce ceva cu totul deosebit in Romania, in comparație cu ultimii ani. Astfel, Craciunul din 2023 se anunța a fi unul in care zapada va reveni in multe zone ale țarii. In ceea ce privește vremea […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

