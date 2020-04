Profi dezminte campania falsă din online privind oferirea de alimente gratuite în timpul pandemiei Un mesaj fals care pretinde ca magazinele Profi ofera alimente gratuite in valoare de 250 de lei pe perioada pandemiei circula in prezent pe retelele de socializare si pe WhatsApp, informeaza vineri compania.



"In prezent, circula pe retelele de socializare si pe WhatsApp un mesaj fals care anunta ca Profi ofera alimente gratuite 'in valoare de 250 de LEU pentru toata lumea pentru a sprijini natiunea in timpul epidemiei'. De la declansarea pandemiei, Profi a facut numeroase donatii, dar acest anunt inselator, cu greseli de gramatica si potential daunator, nu ne apartine, foloseste…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

