Stiri pe aceeasi tema

- De „Ziua Scriitorului” doua personalitați marcante ale comunitații baimarene: prof. univ. dr.Petru Dunca și scriitorul Marian Ilea au fost distinși cu titlul de cetațean de onoare al municipiului Baia Mare „Am fost onorat sa ii confer titlul de cetațean de onoare domnului prof.univ.dr. Petru Dunca pentru…

- In anul 1939, el s a inscris la Liceul din Silistra, oras care inca apartinea Romaniei pe atunci, dar dupa un an, el si cu familia s au stabilit in comuna Cerna, judetul Tulcea, fiind stramutati in urma tratatului romano ndash; bulgar de la Craiova din 1940 Ioan Simiti a primit numeroase premii si distinctii,…

- Intr-o țara care are nevoie de meritocrație ca de aer, primarul municipiului Buzau ia o decizie care surprinde pe toata lumea: ii va acorda titlul de Cetațean de Onoare unui elev de clasa a douasprezecea. Titlul nu ii va fi acordat oricarui elev, ci lui David Andrei Vlad de la Colegiul Național „B.P.…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat, astazi, la evenimentul organizat pentru sarbatorirea a 60 de ani de la inființarea Colegiului Tehnic „Petru Mușat”. „A fost o sarbatoare a invațamantului sucevean”, a transmis Ion Lungu. El a adaugat ca in ultimii ani municipalitatea suceveana a accesat fonduri…

- Zece personalitați primesc titlul de Cetațean de Onoare al municipiului Chișinau. Titlul este conferit pentru munca și devotamentul depus la dezvoltarea si prosperarea municipiului Chișinaului, noteaza Noi.md. Este vorba despre: Gheorghe Mustea, compozitor din Republica Moldova Oleg Crudu, director…

- Senatorul Cristian-Niculescu Țagarlaș a participat la hramul Bisericii de lemn din satul Harnicești, comuna Desești, inchinat Nașterii Maicii Domnului. Totodata, senatorul Cristian-Niculescu Țagarlaș a primit titlul de Cetațean de Onoare al comunei Desești. „Revin cu mare drag la Desești, ori de cate…

- Sergiu George Rizescu, fost deținut politic, a primit titlul de ,,Cetațean de onoare al municipiului Pitești”, vineri, 11 august, la Memorialul Inchisoarea Pitești, in prezența reprezentanților municipalitații piteștene și ai presei locale. Placheta i-a fost oferita de edilul Piteștiului, Cristian Gentea.…

- Sergiu Rizescu a primit titlul de Cetatean de onoare al municipiului Pitesti Presedintelui Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din Romania (AFDPR), Sergiu Rizescu, i-a fost inmanata, vineri, diploma de Cetatean de Onoare al Municipiului Pitesti. Diploma i-a fost inmanata de primarul Cristian Gentea,…