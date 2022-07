Stiri pe aceeasi tema

- Simbol al cinematografiei din Romania, in care a debutat in urma cu patru decenii, Maia Morgenstern primește, in aceasta seara, Premiul de Excelența la gala de inchidere TIFF 2022. Intr-un interviu acordat ziarului, marturisește ca premiul vine la pachet cu multe emoții contradictorii. Maia Morgenstern…

- Vedeta a Kanal D, Denise Rifai are un nume tot mai pronunțat in high life-ul autohton datorita emisiunii sale cu abordare editorial indrazneața. Bruneta (36 de ani) nu ascunde ca are o condiție financiara buna dincolo de salariul sau, și ca se trage dintr-o familie instarita și influenta insa nu s-a…

- Cristina Neagu, 33 de ani, cea mai valoroasa jucatoare de handbal din Romania, a dialogat timp de aproape o ora, in cadrul unui proiect jurnalistic facilitat de BRD Groupe Societe Generale, despre prezentul și viitorul handbalului romanesc, despre CSM și naționala, despre antrenorat și viața de dupa…

- Delia este una dintre cele mai importante figuri artistice din Romania, o emblema a muzicii și o prezența extravaganta, care cucerește cu fiecare apariție. Deseori ea a fost intrebata daca are in plan sa iși mareasca familia și nu a ezitat niciodata sa ofere raspunsul potrivit: “Ramane varianta ne mai…

- Denise Rifai a vorbit intr-un interviu pentru Kanal D, despre motivul pentru care a refuzat sa intre in politica pana acum. Pe viitor, prezentatoarea TV nu exclude sa faca acest pas daca se va simți atrasa de acest domeniu. Moderatoarea emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai” este foarte mandra…

- Laurette și-a facut apariția la „Imperiul Leilor” in ediția din 20 aprilie. Vedeta a cautat o investiție pentru afacerea ei, insa cei cinci investitori nu i-au oferit-o, ba chiar au afirmat ca e capabila sa se descurce singura. Laurette Atindehou a mers in „Imperiu Leilor” cu gandul sa primeasca finanțare…

- Echipa naționala de handbal feminin a Romaniei va disputa in urmatoarea perioada meciurile decisive cu Insulele Feroe și Austria pentru calificarea la Euro 2022. Selecționerul Adrian Vasile a anunțat lotul de jucatoare pe care se va baza.

- Invitata la emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, Mioara Velicu a marturisit ca nu a fost de acord ca Liviu Varciu sa aiba o relație cu nepoata sa, Cristina. Interpreta de muzica populara a declarat ca l-a considerat pe artist total nepotrivit pentru aceasta. In anul 2012, Liviu Varciu și Cristina…