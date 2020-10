Stiri pe aceeasi tema

- Un profesor de istorie a fost ucis cu sange rece in urma cu doar cateva zile, chiar in fața liceului unde preda. Motivele, pur rasiale și de religie, i-au adus sfarșitul intr-un mod atat de tragic. Guvernul francez a decis sa il omagieze cu cea mai inalta disticție a țarii.

- Samuel Paty, profesorul de istorie in varsta de 47 de ani decapitat saptamana trecuta de un presupus islamist, va primi postum cea mai inalta distinctie a statului francez, Legiunea de Onoare, a anuntat marti la BFM TV ministrul Educatiei din Franta, Jean-Michel Blanquer, potrivit Reuters, citata…

- Zeci de mii de oameni au iesit in strada, duminica, la Paris si in alte orase din Franta, pentru a-l omagia pe profesorul Samuel Paty, decapitat in urma cu doua zile pentru ca le-a aratat elevilor sai caricaturi ale profetului Mahomed, relateaza AFP, potrivit news.ro.In Place de la Republique,…

- Palatul Elysee a anuntat ca profesorul Samuel Paty, care a fost decapitat in apropiere de Paris, va fi omagiat la nivel national miercuri, relateaza AFP.Omagiul este organizat in coordonare cu familia profesorului, potrivit news.ro. Citește și: Escrocherie de top: Un barbat a pretins…

- Atacatorul unui profesor de istorie decapitat vineri in Conflans-Saint-Honorine, in regiunea Paris, langa un colegiu, a strigat ''Allah Akbar'' inainte de a fi ucis de politie, a declarat sursa apropiata anchetei, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Un profesor de istorie la colegiul-liceu Bois d'Aulne a fost decapitat, vineri, linga Paris, dupa ce, de curand, le-a aratat elevilor sai caricaturi cu Profetul Mohamed, in timpul unei ore de libera exprimare. Ac...

- Un profesor de istorie la colegiul-liceu Bois d'Aulne a fost decapitat, vineri, linga Paris, dupa ce, de curand, le-a aratat elevilor sai caricaturi cu Profetul Mohamed, in timpul unei ore de libera exprimare. Acestea au fost publicate de revista satirica Charlie Hebdo.

- Procuratura franceza antiterorism a anunțat vineri ca a fost sesizataa dupa ce un barbat a fost decapitat în Conflans Saint-Honorine, lânga Paris, iar presupusul sau atacator a fost grav ranit de catre polițiști într-un oraș din apropiere care au tras mai multe focuri asupra sa, potrivit…