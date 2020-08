Stiri pe aceeasi tema

- In acest context, Monica Anisie, ministrul Educației, vine cu noi precizari. Potrivit acesteia, in acest moment exista trei scenarii posibile pentru reluarea școlii, pe data de 10 septembrie, iar decizia finala ar urma sa fie luata in viitorul apropiat, dupa consultarea cu Ministerul Sanatații. Totodata,…

- Guvernul nu ia deocamdata in calcul reinstituirea starii de urgenta Guvernul nu ia deocamdata în calcul reinstituirea starii de urgenta, dar decizia se va lua în functie de evolutia pandemiei, a declarat astazi la Constanta ministrul sanatatii, Nelu Tataru. Ministrul a…

- Ordonanța de urgența pentru modificarea Legii pensiilor Foto: Arhiva. Aproape 1.500 de pensionari care au lucrat în industria de aparare vor avea pensiile recalculate. Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența de modificare a Legii pensiilor pentru anumite categorii de angajați…

- Vicepremierul Raluca Turcan anunta ca a format un grup de lucru interministerial la guvern, pentru a discuta despre redeschiderea școlilor si universitatilor in siguranța din septembrie, avand in vedere contextul din sanatate si evolutia cazurilor de coronavirus. Regulile vor fi discutate cu ministrul…

- Profesorii sindicaliști din Invațamant au lansat un atac extrem de dur la adresa ministrului Educației, Monica Anisie, care continua sa propuna masuri aberante. Totodata, aceștia acuza Guvernul ca vrea ca Romania sa ajunga o țara de analfabeți. Invațamantul on-line s-a dovedit a fi catastrofal pentru…

- Guvernul propune prelungirea starii de alerta cu 30 de zile Foto. Arhiva. Guvernul propune prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Hotarârea executivului va merge în parlament pentru aprobare. Andrei Șerban a urmarit declarațiile premierului din deschiderea ședinței…

- Elevii din Romania vor avea parte de cursuri noi. Decizia vine in contextul creșterii cazurilor de violența in școli.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a afirmat, vineri seara, ca a discutat cu ministrul Educatiei, Monica Anisie, despre posibilitatea realizarii unor campanii de informare impotriva…

- Ministrul educației despre purtarea mastilor de catre elevi la examene Monica ANISIE. Foto: Arhiva/ Alexandru Dolea Ministerul Sanatații a fost solicitat de Ministerul Educației sa se pronunțe daca maștile de protecție pot fi date jos de elevi în timpul examenului de bacalaureat. Declarația…