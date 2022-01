Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit politiei, Laura Russo i-a administrat elevului serul la domiciliul sau, desi nu avea autorizatie legala de a administra vaccinuri si nici consimtamantul parintilor baiatului.Profesoara, in varsta de 54 de ani, care preda biologie, a fost retinuta in ajunul Anului Nou si risca patru ani de inchisoare…

- Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a anuntat, marti, intr-o conferința de presa, ca din cele peste 9 milioane de certificate COVID-19 eliberate pana in prezent, aproape 92 % atesta vaccinarea anti-COVID-19. „Pana in momentul de fata au fost eliberate 9.031.038 de certificate. Se…

- Compania Moderna a anunțat luni ca vaccinul sau anti-Covid genereaza un raspuns imunitar puternic și in general a fost bine tolerat la copiii cu varste cuprinse intre 6 și 11 ani, citand date intermediare ale unui studiu. Compania intenționeaza sa transmita datele autoritaților de reglementare din intreaga…