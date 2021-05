Stiri pe aceeasi tema

- "Am promis, am facut.Economia Romaniei a crescut cu 2.8% in primul trimestru din 2021. Romania are cea mai rapida revenire economica din istorie ca raspuns la cea mai mare criza economica din ultima suta de ani.Am luat cele mai bune masuri și economia a raspuns pozitiv. Acum pregatim toate masurile…

- “Am promis, am facut. Economia Romaniei a crescut cu 2.8% in primul trimestru din 2021. Felicitari romani! Romania are cea mai rapida revenire economica din istorie ca raspuns la cea mai mare criza economica din ultima suta de ani scris”, marti, pe Facebook, premierul Florin Citu. Acesta a adaugat…

- Premierul Florin Citu afirma ca economia se afla pe o directie de "crestere economica sustenabila", dupa ce previziunile FMI au aratat o crestere de 6% din PIB pentru Romania in 2021. "Vesti fantastice pentru toti romanii! FMI are incredere in Guvernul Romaniei si estimeaza o crestere economica semnificativa…

- „Vesti fantastice pentru toti romanii! FMI are incredere in Guvernul Romaniei si estimeaza o crestere economica semnificativa mai mare pentru Romania. Previziunile FMI arata o crestere economica substantiala de 6% a PIB in 2021, a doua cea mai mare crestere din Uniunea Europeana. Luam cele mai bune…

- „Vești fantastice pentru toți romanii!FMI are incredere in Guvernul Romaniei și estimeaza o creștere economica semnificativa mai mare pentru Romania.Previziunile FMI arata o creștere economica substanțiala de 6% a PIB in 2021, a doua cea mai mare creștere din Uniunea Europeana.Luam cele mai bune masuri…

- Economia Romaniei va crește in acest an cu 6%, estimeaza Fondul Monetar Internațional in raportul World Economic Outlook , prezentat marți de catre instituția financiara internaționala. Guvernul Cițu a estimat o creștere economica de 4,3% atunci cand a realizat bugetul pe acest an. Concomitent, Comisia…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a publicat datele EUROSTAT, in care pot fi observate evoluțiile economice din țara noastra. Cițu le mulțumește in acest fel romanilor pentru ințelegerea de care au dat dovada și acuza PSD de sabotaj. Citește și: VIDEO - Simona Halep a fost huiduita de fanii…

- Economia Romaniei a inregistrat un avans de 4,8% in trimestrul patru al anului trecut comparativ cu trimestrul al treilea, aceasta fiind cea mai puternica crestere a Produsului intern brut inregistrata de o tara membra a Uniunii Europene in trimestrul patru comparativ cu trimestrul precedent, arata…