ProEtnica/ După doi ani de pauză, sute de oameni au dansat din nou în piaţa Cetăţii Medievale, la Sighişoara Dupa doi ani de pauza din cauza pandemiei, sute de oameni au dansat din nou, in aceste zile, in piata centrala a Cetatii Medievale Sighisoara, pe acordurile trupelor care au concertat la cea mai mare sarbatoare interculturala. Festivalul Intercultural ProEtnica s-a bucurat si in acest an de un public numeros si de prezenta tuturor reprezentantilor minoritatilor etnice din Romania. Atmosfera de buna dispozitie a atins apogeul sambata dupa-amiaza, cand pe scena au evoluat ansamblurile Uniunii Elene din Romania – Efthimos, Dionysos, Elpis, Kymata, Asteria, Niki. Sute de turisti s-au alaturat dansatorilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a predat, sambata, la Targu Mures, primele doua motociclete SMURD pentru interventii rapide in centrele urbane aglomerate, aratand ca, pana acum, au fost introduse in circuit 22 de astfel de vehicule. “Dupa toate pregatirile care s-au…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a informat, luni, ca a alocat 360,9 milioane lei pentru sustinerea asigurarii furnizarii energiei termice in sezonul rece 2021- 2022. Potrivit ministrului Cseke Attila, citat intr-un comunicat al MDLPA transmis AGERPRES, fondurile au fost…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, duminica, faptul ca trei echipe studentesti din tara au castigat la fotbal, baschet si handbal editia 2022 a Jocurilor Europene Universitare. „Bilant de exceptie al echipelor studentesti din Romania la editia 2022 a Jocurilor Europene Universitare!!! Trei…

- Un numar de 7.532 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, 1.299 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, sambata, Ministerul Sanatatii. Conform ministerului, 1.469 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati…

- Chiar daca pandemia a afectat foarte mult turismul, piața și-a revenit și ofera acum mii de posturi libere, unele platite și cu 15 – 18.000 de lei, lunar. Conform ejobs, incepand cu 2022 recrutarile in domeniu au atins din nou un maxim istoric. Chiar și acum, in plin sezon estival, sunt peste 3.400…

- Elevii romani au obtinut patru medalii de aur si una de argint la Olimpiada Internationala de Fizica, organizata online de Elvetia si care a reunit 369 de concurenti. ”Un alt rezultat exceptional al elevilor romani! La Olimpiada Internationala de Fizica (IPhO2022), echipa Romaniei a obtinut un rezultat…

- David Popovici (17 ani) este dublu campion mondial la natație, insa drumul inotatorului spre marea performanța a fost unul marcat de munca, talent și reguli de alimentație. Un material realizat de Scoala9.ro in toamna anului trecut surprindea cate ceva din regimul de viața al inotatorului, unul povestit…

- Polițiștii din Alba specializați in investigarea criminalitații economice, participa, in aceasta perioada, la acțiunile derulate in cadrul proiectului european ‚,Schimb de cunoștințe și bune practici intre actorii relevanți de la nivel național și internațional implicați in lupta impotriva infracțiunilor…