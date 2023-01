Produsul de 8 lei care curăță perfect podeaua din casa ta. Va fi mereu strălucitoare Atunci cand te afli in plin proces de curațenie generala, te asiguri ca toate suprafețele locuinței tale sa fie curate luna. Pentru a obține acest efect, poți apela la anumite remedii naturiste, fara sa fii nevoit sa cumperi soluții pline de chimicale din comerț. Cum poți curața podeaua din bucatarie cu un produs de numai […] The post Produsul de 8 lei care curața perfect podeaua din casa ta. Va fi mereu stralucitoare appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pardoselile din ceramica, porțelan, piatra naturala sau prelucrata, cum ar fi gresia de cariera, și chiar cele din gresie de vinil se pastreaza in timp foarte bine. Totul, cu condiția sa fie intreținute in mod corespunzator. Știi care este produsul banal care dezinfecteaza gresia? Nu costa mai mult…

- Un truc folosit de bunicile noastre face acum furori in mediul online. Acesta este produsul ce costa in jur de trei lei și care reușește sa pastreze mirosul proaspat al hainelor. Trucul folosit de bunici pentru a pastra mirosul proaspat al hainelor O femeie din Marea Britanie face furori in mediul online.…

- Ți-e dificil sa scapi de grasimea acumulata pe aparatele electrocasnice și instrumentele din bucatarie? In articolul de astazi iți vom explica cum poți prepara crema puternica pe baza de bicarbonat de sodiu care curata perfect cuptorul si tigaile. O poți folosi ori de cate ori ai nevoie. Iți va ușura…

- Mulți dintre noi suntem la curent cu tot felul de trucuri și secrete pentru a curața cat mai bine haine sau articole de diverse feluri. Poate nu ne gandim des ca și aparatul propriu-zis ar trebui sa fie dezinfectat, pentru a-și duce sarcinile la bun sfarșit in mod eficient. Vezi care este produsul de…

- Cele mai multe gospodine ar vrea sa știe trucurile pe care le folosesc doamnele de la curațenie din diverse localuri sau hoteluri. Majoritatea dintre ele știu cat este de important un miros frumos intr-o incapere, mai cu seama la baie. Acestea au impartașit cu toata lumea metodele pe care le folosesc…

- Petele de grasime de pe mobila din bucatarie nu pot fi evitate, mai ales daca iți place sa gatești. De cele mai multe ori, ele apar din cauza prepararii diverselor feluri de mancare sau a contactului direct cu grasimea de pe maini. Partea buna este ca poți sa faci mobila sa arate ca noua. Produsul […]…

- Indiferent daca vorbim despre murdarie sau particule de poluare care se acumuleaza pe ferestrele locuinței, acestea trebuie intotdeauna șterse la timp. Numai ca sarcina in sine poate ridica probleme gospodinelor, de multe ori geamurile și oglinzile din casa prezentand urme de la spalare. Vezi produsul…

- Indiferent ca mobilierul din casa este nou sau mai vechi, acesta poate capata un miros ințepator, dupa o anumita perioada, din pricina a mai multor factori. Iata citeva trucuri geniale cu ajutorul carora poți scapa de izurile din garderoba. Scapa de mirosurile neplacute din șifonier cu nisip parfumat…