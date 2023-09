Produsele BIO se vor scumpi cu până la 50%. Cât va costa un borcan de zacuscă BIO Zacusca, dulceata sau chiar si pasta de tomate se vor scumpi cu pana la 50%. De exemplu, pentru un borcan de zacusca BIO vom putea plati chiar si mai mult de 22 de lei incepand de saptamana viitoare. Potrivit Antena 3 CNN, pentru a face fata scumpirilor, romanii se indreapta spre produse de marca proprie care sunt ceva mai ieftine pentru ca, zic ei, atat isi mai permit in prezent. Odata cu aceste majorari de preturi, pentru un kilogram de vinete vom plati mai mult cu 7 lei, de la 8 lei la 15 lei kilogramul, iar pentru un kilogram de rosii 12 lei, cu 3 lei mai mult decat in prezent. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

