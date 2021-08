Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat, in ultima saptamana, amenzi de peste 500.000 lei in Delta Dunarii. Printre neregulile constatate s-au aflat un produs expirat de 7 ani, mizerie in bucatarii și mucegai pe pereți, potrivir Mediafax. In ultima saptamana…

- Imaginile prezentate de ANPC arata produse expirate din 2014 sau din 2020. De asemenea, la controale, au fost gasite frigidere pline de rugina, precum si conditii de igiena precare. Alimentele erau depozitate in conditii improprii, iar unele preparate aveau aspect indoielnic. In Delta Dunarii au fost…

- Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au dat amenzi de jumatate de milion de lei și au oprit definitiv de la comercializare peste 41 de tone de alimente in urma controalelor efectuate doar in restaurantele din Delta Dunarii, informeaza G4media . Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au verificat…

- Incredibil! Comisarii din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor au gasit la vanzatorii de produse „tradiționale” din zona Bran palinca falsa. Aceștia au descoperit ca bautura era, de fapt, alcool rafinat cu esențe. Este vorba despre un barbat din Bran, care vindea palinca din…