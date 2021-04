Stiri pe aceeasi tema

- La fosta autobaza de la marginea orașului Campeni, situata langa DN 75 la ieșirea inspre comuna Bistra, SC Arieșul SA a inaugurat recent lucrarile de modernizare a stației de carburanți auto și inceperea parteneriatului cu Rompetrol Downstream. Pe langa carburanții EFIX, aceasta benzinarie ofera toate…

- Ești pasionat de gradinarit? Daca vrei sa-ți imbogațești gradina cu soiuri noi de plante, dar nu știi de unde sa comanzi in siguranța, e timpul sa te documentezi. Este normal sa ai anumite rezerve cand comanzi online plante. Este vorba despre o forma de viața care se pregatește sa parcurga…

- Decizia Maiei Sandu de a interzice exportul graului din rezerva de stat a fost criticata dur de fostul premier Ion Chicu. El a catalogat decizia drept intervenție brutala a statului in relațiile comerciale externe și implicarea conducerii statului in redistribuirea pieței.

- Peste 150.000 de hectare de culturi agricole au fost afectate de seceta puternica inregistrata in cursul anului 2020, a informat, joi, in cadrul sedintei Colegiului Prefectural, directorul executiv al Directiei pentru Agricultura a Judetului (DAJ) Vaslui, Gigel Crudu, informeaza Agerpres. "La…

- 1.000.000.000.000. Acesta este un trilion. Este, de asemenea, estimarea a cat va avea Jeff Bezos, fondatorul si CEO-ul companiei Amazon, in 2023, din moment ce tinta lui este sa fie primul trilionar din istorie. In acest articol am sa va impartasesc trei sfaturi de top pentru proprietarii de magazine…

- ANPC lanseaza un avertisment pentru cei care vor sa cumpere marțișoare de 1 Martie. Printre sfaturile șefului ANPC, Paul Anghel, se numara atenția la locul de unde se cumpara marțișoarele și la ambalaj. Este foarte important de unde alegem sa cumparam martisoarele, spune Paul Anghel. „Martisoarele se…

- Producatorii romani de masti medicale si echipamente individuale de protectie au introdus pe piata nationala produse sigure si de calitate, care indeplinesc cerintele de securitate si de protectie impotriva Covid-19, sustine directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului…

