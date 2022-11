Stiri pe aceeasi tema

- Producția lui Tesla Cybertruck trebuia sa inceapa, inițial, in 2021. Insa, din cauza pandemiei de coronavirus, care a dus la criza mondiala de semiconductori, producția celui mai controversat model al marcii deținute de Elon Musk a fost amanata in repetate randuri. Acum, potrivit agenției de presa Reuters,…

- Tesla a redus prețurile de pornire pentru automobilele sale Model 3 și Model Y cu pana la 9% in China, inversand o tendința de creștere in intreaga industrie, pe fondul semnelor de slabire a cererii pe cea mai mare piața auto din lume. Reducerile de preț sunt primele operate de Tesla in China in 2022…

- Compania japoneza a atras o atentie sporita din partea analistilor si investitorilor, pentru a vedea daca isi poate respecta tinta anuala de productie de 9,7 milioane de vehicule, dupa ce a ratat obiectivele intermediare in primele patru luni ale anului fiscal inceput in aprilie. Productia si-a revenit…

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, a prezentat un prototip al robotului sau umanoid „Optimus”, anticipand ca producatorul de vehicule electrice va putea produce milioane de exemplare și le va vinde la un preț sub 20.000 de dolari – mai puțin de o treime din prețul unui Model Y, potrivit Reuters, anunta Descopera.ro.…

