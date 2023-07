Conform estimarilor Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, productia de carbune a Romaniei va scadea anul acesta cu 12,5%, in timp ce importurile se vor diminua cu 40,3%. CNSP subliniaza ca, in 2022, contextul international dificil, in care a fost necesara reducerea dependentei de importul de gaze naturale, peste care s-au suprapus consecintele unui an […] Articolul Producția de carbune se... Source