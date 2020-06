Producătorul Steve Bing a murit după ce s-a aruncat de la etajul 27, din cauza „izolării pe perioada pandemiei” Steve Bing a sarit in gol de la fereastra apartamentului sau din Los Angeles, situat la etajul 27. Producatorul de film de la Hollywood ar fi intrat in depresie din cauza perioadei de izolare din cauza pandemiei de COVID-19. Producatorul Steve Bing s-ar fi sinucis luni, 22 iunie 2020, la varsta de 55 de ani. Decesul acestuia s-a produs in urma cazaturii de la etajul 27 al apartamentului sau de lux situat in cartierul Century City, L.A. Gestul sau extrem ar fi fost cauzat de depresie, in urma „lipsei contactului uman, pe perioada izolarii”. Pentru a stabili circumstanțele exacte al morții miliardarului,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Producatorul Steve Bing, tatal unui copil cu actrita Elizabeth Hurley, avea 55 de ani. Potrivit site-ului, Bing suferea de depresie si s-ar fi sinucis. Politia din Los Angeles a confirmat moartea unui barbat de 50 de ani in zona, fara a-i dezvalui identitatea. Producator al filmelor precum "Get Carter",…

- Milionarul Steve Bing, 55 de ani, a sarit in gol de la fereastra apartamentului sau din Los Angeles, situat la etajul 27. Producatorul de film de la Hollywood ar fi fost „deprimat din cauza lipsei contactului uman, pe perioada izolarii”, afirma surse din ancheta, scrie Mediafax.O ancheta este in desfasurare,…

