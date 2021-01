Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 17.221 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 16.01.2021 (10:00) – 17.01.2021 (10:00) au fost raportate 57 de decese (41 barbați și 16 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Arad, Argeș, Bacau,…

- Muzeul Național al Bucovinei a organizat concursul de desene pentru copii cu tema „URATUL SARS-CoV-2", pe doua categorii de varsta, clasele I-IV și clasele V-VIII. In perioada 9 noiembrie – 15 decembrie 2020, 419 elevi din țara (Suceava, Botoșani, Iași, București, Bihor, Covasna, ...

- Un nou bilanț al infecțiilor cu Covid-19 este anunțat, astazi, de autoritați.Pana astazi, 29 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 26.582 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.912 au fost declarate vindecate și externate.Pana…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, se circula in condiții de vizibilitate redusa pe alocuri sub 50 metri, din cauza ceții, pe mai multe artere din județele Argeș, Giurgiu, Teleorman, Botoșani, Suceava, Iași, Salaj, Cluj și Mureș, precum și…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice de la Politia Judeteana Alba fac, miercuri, 87 de perchezitii, in 20 de judete si municipiul Bucuresti, la sediile unei societati de distributie de gaze, intr-un dosar vizand posibile fapte de inselaciune, fals intelectual si uz de fals. Potrivit…

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice din Inspectoratul de Poliție Județean Alba efectueaza 87 de percheziții, in 20 de județe și municipiul București, la sediile unei societați de distribuție de gaze. Sunt investigate posibile fapte de inșelaciune, fals intelectual și uz de fals. Astazi,…

- Hope and Homes for Children și PEPCO Romania continua, pentru al treilea an consecutiv, parteneriatul pentru prevenirea separarii copilului de familie prin intervenții de prevenire a abandonului școlar și sprijinirea incluziunii sociale a copiilor dezavantajați, cu o noua sponsorizare in valoare de…