- Doua femei din Cluj sunt cercetate pentru furt in Alba. Acestea au sustras produse alimentare, in valoare de peste 1.000 de lei, din magazinul unei benzinarii. „La data de 28 noiembrie 2023, polițiștii din Teiuș au identificat doua femei, de 27 și 31 de ani, din municipiul Cluj Napoca, ca persoane banuite…

- Igiena nu trebuie sa fie un lux! Producatorul argeșean ELFI doneaza Fundației METROPOLIS toți banii caștigați din vanzarile Elfi Couture, sortimentul de hartie igienica de lux, pentru renovarea grupurilor sanitare din spitale. ONG-ul condus de Codin Maticiuc, care deruleaza campania #SpitalePublicedinBaniPrivați…

- O profesoara din Cluj trebuie sa primeasca 30.000 de lei de la doi elevi, pentru insulta. Decizie in instanța O profesoara de la o școala din Cluj ar urma sa primeasca despagubiri de 30.000 de lei, decise de instanța. Cazul se refera la doi elevi care ar fi insultat-o. Profesoara era diriginte la o…

- Primul magazin sub marca ”De la Ferma cu Omenie” – in afara celui de la poarta fermei – s-a deschis vineri, 3 noiembrie, in Piața Mihai Viteazul din Cluj-Napoca. Produsul-vedeta al noului magazin: branza de burduf premiata, proaspata și delicioasa!

- ”Prima ferma de pui organic suta la suta din Romania a fost inaugurata de Grupul Carmistin, care isi extinde astfel portofoliul La Provincia cu Pui BIO Hranit Sanatos”, anunta companiei. In ceea ce priveste valoarea investitiei, reprezentantii companiei au declarat pentru News.ro ca investitia face…

- Centru de zi pentru persoane varstnice in Blaj. A fost semnat contractul, in valoare de peste 7 milioane lei Primaria Blaj a semnat contractul privind construirea Centrului de zi de asistența și recuperare, cu echipa mobila de ingrijire la domiciliu, pentru persoanele varstnice din Municipiul Blaj.…

- Marius Bicu, actionar si director general al companiei Ferma cu Omenie, vrea sa se concentreze mai mult pe vanzarile locale in judetul Alba, unde se afla ferma si fabrica de branzeturi, si in judetele invecinate, dupa doua decenii de exporturi, care au ajuns la o cota de 60% din vanzari. El intentioneaza…

