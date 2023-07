”Honeywell indeamna la prudenta in legatura cu propunerile in curs de dezbatere pentru reglementarea gazelor fluorurate (F-Gaze) in Europa, care urmeaza sa fie aprobate in urmatoarele saptamani. Acest apel vine in urma propunerilor de eliminare treptata sau de interzicere a utilizarii tuturor gazelor fluorurate, chiar si a celor cu potential scazut de incalzire globala si eficiente din punct de vedere energetic, cum ar fi hidrofluoroolefinele (HFO), si care sunt utilizate de la pompele de caldura si unitatile de aer conditionat, pana la spumele folosite in constructia si renovarea cladirilor.…