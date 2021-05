Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorului 5 a ramas, marti, in pronuntare pe cererea de eliberarea conditionata depusa de fostul lider al PSD Liviu Dragnea, care executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Dragnea nu a fost adus la Judecatorie,…

- Procurorul general ar persecuta magistratii incomozi si i-ar promova pe cei loiali ca sa ii poata controla. Acuzațiile in adresa lui Alexandr Stoianoglo vin din partea vicepreședintelui Oficiului Ciocana al Judecatoriei Chișinau Ghenadie Pavliuc.

- Bogdan Pirlog, adjunctul Parchetului Militar București, a fost reclamat la Inspecția Judiciara. Totul, dupa un articol controversat, in urma caruia 39 de procurori militari au sesizat IJ-ul. Aceștia din urma cer, intr-o sesizare, excluderea din magistratura a lui Bogdan Ciprian Pirlog, prim-procuror…

- Polițiștii de la IPJ Satu Mare au fost sesizați in legatura cu acest caz la ora 11:38. Aceștia s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat ca barbatul nu prezenta semne vitale. Potrivit sursei citate, nu sunt suspiciuni de omor.Procurorii au transmis ca a fost stabilita identitatea barbatului…

- Prim-procurorul militar adjunct al Parchetului de pe langa Tribunalul Militar București, Bogdan Pirlog, procuror-sindicalist și #rezist din dosarul 10 august, lanseaza critici dure la adresa unor politicieni, iși declara susținerea fața de anumiți miniștri ai justiției și pune la cale majoritați la…

- Prim-procurorul militar adjunct al Parchetului de pe linga Tribunalul Militar București, Bogdan Pirlog, procuror-sindicalist și #rezist din dosarul 10 august, face politica și acuzații grave la adresa miniștrilor, șefilor de parchete, la adresa lui Klaus Iohannis și a altor colegi magistrați, pe Forumul…

- CHIȘINAU, 28 mart – Sputnik. Potrivit declarației de avere depusa la ANI de catre procurorul general, Alexandr Stoianoglo, pe parcursul anului 2020 el a primit un salariu de aproximativ 34 de mii de lei pe luna. Asta inseamna, in total, 412,4 mii de lei anual pentru munca sa in calitate de procuror-șef.…

- Procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia a dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva unui inculpat aflat in stare de reținere pentru savarșirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Acesta a lovit o mașina staționata la semafor. Din…