- Procurorii Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica a Parchetului General au dispus clasarea dosarelor in care Laura Codruta Kovesi, fost procuror general al PICCJ si in prezent sef al Parchetului European, era acuzata de mai multe fapte penale in legatura cu aducerea in tara a lui Nicolae Popa.…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a anunțat, marți, ca a clasat dosarul deschis pe numele fostei șefe a Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, intrucat faptele nu exista.

- Parchetul Uniunii Europene și DNA cerceteaza contractul de achiziție incheiat de Poliția Romana cu firma Automobile Bavaria, pentru cumpararea a 600 de mașini BMW, potrivit Europa Libera.Poliția a transmis, intr-un raspuns oficial, ca „a pus la dispoziția Parchetului European toate documentele relevante…

- Parchetul European are ca mandat sa investigheze orice infractiune care ar aduce un prejudiciu fondurilor Uniunii Europene. UE a impus o serie de sanctiuni Moscovei, in zece pachete succesive, ca pedeapsa pentru invazia din Ucraina. Acum, sefa Parchetului European vrea sa urmareasca inclusiv acele grupuri…