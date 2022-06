Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul elvețian a cerut, miercuri dimineața, o pedeapsa de un an și opt luni de inchisoare, cu suspendare timp de doi ani, pentru Michel Platini și Sepp Blatter, in dosarul presupusei plați neloiale de doua milioane de franci elvețieni (1,8 milioane de euro), relateaza L'Equipe, anunța mediafax.…

- Parchetul national antiterorist din Paris a cerut vineri pedeapsa maxima prevazuta de lege, inchisoare pe piata fara posibilitatea reducerii, impotriva lui Salah Abdeslam, singurul membru inca in viata al comandourilor de pe 13 noiembrie 2015 care au provocat moartea a 130 de persoane la Paris si…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, incarcerarea intr-un penitenciar din Romania a unui craiovean de 39 de ani, condamnat in Italia la cinci ani si patru luni de inchisoare in trei dosare penale. Este vorba de doua dosare de fraude cu carduri de credit si unul de talharie. Craioveanul…

- Fostul presedinte al UEFA, Michel Platini, si fostul presedinte al FIFA, Sepp Blatter, vor fi judecati, intre 8 si 22 iunie, in Elvetia, pentru frauda in dosarul platilor suspecte care i-au obligat sa parseasca fotbalul, in 2015, a anuntat, marti, Tribunalul Penal Federal elvetian. Cei doi fosti conducatori,…

- Presedintele Consiliului Judetean Neamt a fost condamnat la inchisoare pentru fapte de coruptie in prima instanta. Ionel Arsene are mari probleme si in declaratiile de avere unde nu poate justifica plata unor imprumuturi. Arsene a fost judecat pentru trafic de influenta. Pedeapsa este de 8 ani si 4…