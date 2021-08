Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul olandez ancheteaza un barbat care este suspecatat de asistare ilegala la sinucidere, dupa decesul a cel puțin șase persoane carora le-ar fi furnizat un produs letal, relateaza AFP.Suspectul în vârsta de 28 de ani, din Eindhoven (sud), a fost arestat marți și de atunci este…

- Rasturnare de situație. Soferul care a spulberat in cateva secunde doi tineri in Baia Mare a fost arestat Tribunalul Maramures a admis, in data de 09.07.2021, contestatia formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Baia Mare impotriva incheierii penale nr. 2085 din 6 iulie 2021 pronuntate de judecatorul…

- Conservatorii aflati la guvernare in Austria intentioneaza sa accelereze procesul de deportare, in urma recentei ucideri a unei fete de 13 ani la Viena, caz in care suspecti sunt doi tineri afgani, transmite DPA. Cei doi suspecti, cu varste de 16 ani si 18 ani, au fost transferati miercuri din arestul…

- De 13 ani aștepta naționala Oranje un succes la un Campionat European. Olanda a lipsit în 2016, iar în 2012 n-a câștigat niciun meci în grupe. Așadar, ultimul succes data de la turneu final continental din 2008.Grupa C: Olanda - Austria (ora 22.00, Amsterdam, Pro TV)În…

- La 1818, cand Oltenia a intrat in componența Austriei și se pregatea noua conducere a provinciei, trei boieri se și grabira sa dea de știre la Viena ca sunt dispuși sa se “sacrifice” pentru binele obștei și sa accepte desemnarea ca ban ori consilier de administrație, adica membru al guvernului. Aceștia…

- Doi administratori ai Global Industrii Water SRL au fost trimisi in judecata, alaturi de aceasta firma, de Parchetul de pe langa Inalta Curte, pentru modul in care au fost depozitate mai multe deșeuri și substanțe toxice pe un teren inchiriat de la Uzina Mecanica Plopeni din Prahova. Procurorii susțin…

- Iuliu Hossu (1885, comuna Milașul Mare din actualul județ Bistrața Nasaud-1970) fusese trimis la Roma, ca student la Universitatea De Propaganda Fide, fiind alumn al Colegiului „Urbano”, care-i pastreaza numele in calitate de ex primo prefetto, vorbea șase limbi de forța europeana si cunostea bine limbile…